A Sala Consilina: corsi di formazione di musica e teatro

SALA CONSILINA. Un partenariato per svolgere corsi di formazione nel settore della musica e del teatro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, ha aderito, infatti, alla proposta di partenariato della Socrates Scuola di Formazione Accreditata Regione Campania, con sede in Sala Consilina per partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania.

Il bando prevede di potenziare e migliorare l’offerta formativa nel settore della musica e del teatro, con laboratori di talenti. Si punta quindi, a sperimentare e a realizzare interventi finalizzati alla formazione e all’occupazione, di figure professionali specialistiche con competenze multidisciplinari nel settore delle produzioni teatrali e musicali contemporanee caratterizzate, tra l’altro, da crescenti esigenze di innovazione sia dal punto di vista artistico che finanziario.

La proposta di partenariato non è in alcun modo onerosa, in quanto viene chiesto all’Ente solo di mettere a disposizione il Teatro comunale “Mario Scarpetta” in località Cappuccini, per le attività dei laboratori al fine di offrire ai giovani del territorio la possibilità di formarsi.