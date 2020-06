Roscigno: pagamenti all’ente più facili con PagoPa

Send an email

ROSCIGNO. Continua l’adesione da parte dei Comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni al sistema di pagamento elettronico PagoPa. L’Agid, Agenzia per l’Italia Digitale, ha realizzato il Sistema Pubblico di connettività, avente come finalità quella di gestire le transazioni tra gli Enti Creditori e i soggetti abilitati all’incasso, all’interno del circuito “PagoPa”.

I pagamenti con il sistema PagoPa potranno essere effettuati attraverso le seguenti modalità:

Modalità di base: un pagamento spontaneo che avviene anche senza autenticazione del cittadino. L’Ente riconcilia i pagamenti ricevuti sui propri sistemi grazie ai flussi di export delle ricevute telematiche; Modalità “per flusso”: un pagamento predeterminato, che oltre al pagamento spontaneo, abilita anche la possibilità per l’Ente di “caricare i flussi di debito”. In questo caso il cittadino riceve l’Identificativo Univoco di Versamento, e potrà pagare il debito sul Portale dei Pagamenti o presso Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, ecc; Modalità “iniziato da Ente”: oltre al pagamento predeterminato, l’interazione del Portale dei Pagamenti avviene attraverso il “portale dell’ente”. In questo caso il cittadino si autentica sul portale comunale, accede alla propria posizione e potrà pagare il debito on-line o presso Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, ecc.

In questo modo l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Pino Palmieri, punta a garantire a cittadini e imprese la possibilità di effettuare in modalità elettronica qualsiasi pagamento in proprio favore.