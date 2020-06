Stio: giunta rinuncia a indennità. Fondi a persone in difficoltà

STIO. Le indennità di carica degli amministratori locali destinati alle persone in difficoltà. E’ la scelta dei componenti della giunta comunale di Stio che anche per l’anno 2019 e 2020 hanno scelto di non ricevere l’indennità spettante. Il sindaco Natalino Barbato, il vicesindaco Antonio Santangelo e l’assessore Nicola Trotta, hanno disposto che le risorse risparmiate per l’anno 2019, vengano riutilizzate per finalità sociali e il contrasto alla povertà.

Nel dettaglio verranno reimpiegate per le famiglie che a causa dell’emergenza Covid vivono momenti di difficoltà.

Il risparmio annuo per il Comune, con la rinuncia all’indennità dei tre componenti della giunta, ammonta a 6500 euro. Soldi, questi, che resteranno nelle casse dell’Ente, pronti ad essere investiti per tutte le situazioni di necessità.