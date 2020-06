“Insieme si può”, oggi il convegno a Roscigno

Nella meravigliosa cornice di Roscigno Vecchia si è tenuto un interessante convegno dal titolo “insieme si può” organizzato dall’associazione cinofila “Team Monte Pruno”. Coordinati dal giornalista Pietro Cusati Detto Pierino sono intervenuti, dopo i saluti Istituzionali del Sindaco di Roscigno Pino Palmieri e del Presidente dell’associazione Cinofila Vitantonio Cobucci, Roberto Pigliacelli Presidente Nazionale SIPS, Romano Gregorio e Tommaso Pellegrino, rispettivamente Direttore e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Scorza, Guglielmo Vairo, Sindaci di Castel San Lorenzo e Piaggine, Corrado Matera Assessore Turismo Regione Campania e Valentino Grant Europarlamentare.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese che non ho mancato di richiamare i politici a porre maggiore attenzione verso le zone interne da sempre lasciate al loro destino e di considerare i territori per la loro qualità e non per la quantità dei voti espressi. Si è complimentato anche con il Team Monte Pruno che lavorano con passione, trasporto, il piacere di stare insieme e amore per le proprie radici, il tutto come una grande famiglia rivolta allo stare insieme per ottimizzare il rapporto dell’uomo con il cane, per una serena e piacevole convivenza in questa nostra società.



Il Direttore, inoltre, nel suo intervento ha voluto affrontare anche il problema del lavoro, della disoccupazione e del spopolamento dei paesi da parte, soprattutto, delle migliori espressioni giovanili.

“Le aree interne, ha continuato il Direttore Albanese, sono ormai abbandonate al loro triste destino e nessuno ha il coraggio e l’interesse di puntare a luoghi e territori che rappresentano un tesoro di valori ed una ricchezza non considerata. L’emergenza COVID-19 se verrà trasformata in opportunità, anche per le nostre terre, potrà essere la vera svolta. Ma ormai le parole hanno lasciato il tempo che trovano. Indispensabile puntare ad una fiscalità di favore per residenti ed imprese, agevolando chi vuole investire in turismo rurale ed agricoltura. Il destino forse ci sta dando l’ultima occasione da cogliere. Non bisogna perderla altrimenti tutto sarà segnato definitivamente.”

A conclusione, nel richiamare un’affermazione iniziale del Presidente Nazionale Pigliacelli, ha dichiarato: “oggi, ne è valsa veramente la pena. Dobbiamo continuare a guardare avanti con coraggio e non perdere la speranza. Siamo un popolo abituato a lottare e noi abbiamo il dovere di restare al fianco di questi volenterosi che hanno gli stessi scopi, gli stessi ideali e, perché no, gli stessi interessi nella convinzione che, come recita il titolo del convegno, -insieme si può- aggiungendo, però, -insieme si deve”