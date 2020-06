Il parco avventura di Rofrano entra nella grande rete di Vivi il Parco

Send an email

Grazie all’accordo tra Vivi il Parco e la Cooperativa di produzione e lavoro Ruffium di Rofrano, da stamattina il Parco Avventura Piano della Croce entra nel grande progetto di promozione e pagamento on line nell’area del Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Il parco avventura posto alle pendici del Monte Centaurino ad 850 metri slm, a pochi passi dal Monte Cervati, in uno splendido bosco di cerri, ontani e castagni offre su una superficie di due ettari ben 800 metri di percorsi sugli alberi, un rifugio di montagna e diversi punti relax dove sdraiarsi nel prato e vivere a pieno il contatto con la natura.

“Grande soddisfazione – dichiara Andrea Scagano responsabile cilentano del progetto – per l’importante accordo raggiunto. Finalmente anche le zone interne e periferiche del Cilento vengono messe in rete e promosse.

Ad oggi circa 160 realtà hanno aderito alla nostra piattaforma dando la possibilità al visitatore tramite un innovativa e tecnologica app di avere un ventaglio di offerta turistica, naturalistica, culturale con dei pacchetti realizzati in collaborazione con attività ristorative, ricettive, di servizi e associazioni”.

Oltre ai percorsi tra gli alberi, racconta il presidente del parco avventura Palumbo, “nella nostra struttura è possibile abbinare le seguenti attività e laboratori :orieentering, trekking, passeggiate eboristiche, corsi di sopravvivenza e riuso creativo”.