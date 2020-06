Il Comitato Terra Nostra apre la sede elettorale a San Giovanni a Piro

Send an email

A tre mesi dal voto, salvo ulteriori slittamenti, il Comitato Terra Nostra apre la propria sede elettorale a San Giovanni a Piro. Un “cantiere” politico per la gente, uno spazio per raccogliere le istanze dei cittadini e sviluppare insieme le proposte che entreranno a far parte del programma elettorale.

“Dobbiamo capire oggi dove vogliamo essere tra vent’anni – dichiara Alberico Sorrentino portavoce del Comitato – abbiamo scelto questa sede a pochi passi dal Municipio per esercitare un controllo anche “fisico” sull’attuale amministrazione che in tempi normali avrebbe già terminato il suo mandato elettorale, un controllo necessario per chi ha fatto della “poca” trasparenza e del clientelismo un faro della propria azione politica”.

La sede elettorale sarà aperta per adesso due giorni a settimana il mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle 20.

“Proveremo a dare anche dei servizi al cittadino avvalendoci della competenza dei membri del comitato – continua Sorrentino – saremo uno “sportello attivo del consumatore” per problematiche inerenti eventuali disservizi e per le cartelle esattoriali”.

Lavoro e trasparenza saranno i binari lungo i quali un gruppo “giovane” riporta la democrazia a San Giovanni a Piro.