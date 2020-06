Campania: da lunedì finisce l’obbligo di mascherine all’aperto

Da lunedì pania non sarà più obbligatorio indossare le mascherine in pubblico “ma non deve essere interpretato come un segnale di rilassamento”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha comunque chiarito che tutti i cittadini dovranno obbligatoriamente portarla con sé e lo ha confermato con una ordinanza che sarà firmata oggi.

De Luca ha ricordato che sarà sempre obbligatorio indossarle nei luoghi chiusi e dove ci sono più persone.

Per questo è sempre necessario averne una in tasca.