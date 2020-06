Aggredisce il figlio di 7 anni: arrestato

Bambino finisce in codice rosso in ospedale. Sarebbe stato aggredito dal padre. L’uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Salerno. L’ episodio è avvenuto questa mattina in una abitazione ai confini con Pontecagnano Faiano. In casa anche la madre, che avrebbe cercato di evitare l’aggressione, rimanendo ferita, per fortuna la donna non ha subito ferite gravi.

Il bambino, 7 anni, effettuati i primi accertamenti sanitari, presenterebbe ferite d’arma da taglio e dei segni sul collo.

È ricoverato all’ospedale Ruggi. Indagano i carabinieri.