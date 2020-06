Due anziani, marito e moglie, sono rimasti lievemente feriti questa sera a Sassano in seguito alle ustioni riportate dopo che, per cause in corso di accertamento, il divano della loro abitazione ha preso fuoco. La coppia, 84 anni lui e 76 anni lei, è stata trasportata in via precauzionale all’ospedale di Polla.

Per fortuna non sembrano in gravi condizioni. Da accertare la dinamica dell’accaduto.