Sala Consilina: il prossimo weekend l’isola pedonale solidale

SALA CONSILINA. Novità per la viabilità a Sala Consilina. L’Ente punta a favorire il passeggio e lo shopping e lo fa chiudendo tre delle strade principali della città. Venerdì 26 giugno e sabato 27, dalle 20.30 alla mezzanotte diventeranno isola pedonale via Mezzacapo e via Matteoti. L’iniziativa, denominata “Zona Pedonale Solidale”, prosegue il 28 giugno con la chiusura di Piazza Umberto I al medesimo orario.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sala Consilina in collaborazione con l’associazione Ioc’entro e la partecipazione degli Artisti Salesi che daranno il loro contributo per animare le vie del centro.