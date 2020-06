C’è il terzo candidato alla presidenza della Regione: è Giuseppe Fortunato

C’è un terzo candidato alla carica di Presidente della Regione Campania: “Civicrazia”, in rappresentante punta sul Difensore Civico Giuseppe Fortunato. “La Società civile, tutta unita, ha il suo candidato alla Presidenza della Regione Campania – si legge in una nota – Nelle ultime elezioni suppletive politiche a Chiaia ben il 90 per cento dei Cittadini non ha votato. In altri parti della Campania il disagio è ancora maggiore. Occorre scuotere quel 90 per cento. Occorre una nuova grande visione trasformatrice, una visione che garantisca sviluppo economico, partecipazione delle realtà sociali e meritocrazia; una visione che dica basta ai monologhi, una visione che sia saldamente espressione della Società civile e lasci finalmente spazio a un’era di iniziative serie, concrete e strutturali”.

“Spesso si parla a vuoto di democrazia. L’unico vero segnale democratico che i partiti possono ora dare è lasciar perdere nomi singoli, anche illustri, inventati all’ultimo momento, senza essere espressione radicata e proposta dalla Società civile, o candidature di politici o di staff dei partiti – prosegue la nota – Ognuno può valutare il panorama presente e nessuno dica che i Cittadini tacciono, non esprimono proposte o non esiste la chiara soluzione per la svolta che serve. L’alternativa c’è ed è nei fatti”.

Civicrazia, coalizione nazionale di oltre quattromila Associazioni ha scelto quindi come unico candidato Presidente sul Difensore Civico Giuseppe Fortunato.