Send an email

Al via il solstizio d’estate: ma il caldo africano resta lontano

Persegue giugno con clima mite senza la presenza di caldo africano. Nei giorni scorsi, come previsto, forti temporali pomeridiani hanno interessato le aree interne del Cilento senza riuscire però a sconfinare lungo le coste. Nei prossimi giorni col solstizio d’estate entriamo ufficialmente nella stagione estiva ma il trend rimarrà lo stesso. Avremo tempo prevalentemente soleggiato con rischio però nelle zone interne di rovesci e temporali in sviluppo pomeridiano.

Le temperature saranno ancora un po’ al di sotto della media e con max non oltre i 26 gradi. Non si prevede nessuna ondata di caldo africano e se giugno terminerà così sarà un record rispetto agli anni passati quando la visita dell’alta pressione africana era immancabile.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili rovesci sui monti nel pomeriggio. Venti deboli e mare calmo. Temperature stazionarie.

DOMENICA: sarà una giornata prevalentemente stabile con clima piacevole. Le temperature subiranno un calo a causa dell’arrivo di aria più fresca da est. Per lo stesso motivo aumenterà la possibilità di temporali pomeridiani nel Cilento interno con possibili sconfinamenti su alcuni tratti costieri. Venti in rinforzo da nord est dal pomeriggio con moto ondoso in aumento.