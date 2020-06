Sentieri di Velia: manutenzione ad opera della Comunità Montana

Send an email

ASCEA. C’è il via libera da parte della giunta esecutiva della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo agli interventi di sistemazione e manutenzione dei sentieri del Parco Archeologica di Elea Velia. Il direttore, Gabriel Zuchtriegel, aveva chiesto di inserire nella programmazione della manutenzione anche la via Sacra di Porta Rosa, nonché le aree archeologiche poste lungo il crinale della collina di Velia (Villaggio Arcaico, Teatro, Castello, Chiesa e Tempio), oltre al percorso Acropoli – Porta Rosa – Tempio Ellenistico – terrazzo di Zeus.

La questione era stata discussa già il 25 maggio scorso durante la seduta consiliare tenutasi proprio a Velia. Già in quell’occasione era emersa la disponibilità dell’Ente Montano. Inoltre, per promuovere le aree interne, era stata proposta la possibilità di installare lungo i percorsi oggetto di manutenzione delle tabelle informative per indicare altri sentieri del territorio.

Ora è arrivato il via libero definitivo da parte della giunta esecutiva della Comunità Montana Lambro, Bussento e Mingardo che già sta notevolmente investendo sulla rete sentieristica dei centri dell’interno con opere finalizzate a recuperare una rete di 300 chilometri di sentieri. Dei lavori, questi, inseriti nell’ambito di un più ampio progetto per valorizzare e promuovere in chiave turistica i centri dell’interno.