Buonabitacolo: per i giovani una giornata all’aria aperta con l’indennità della giunta

BUONABITACOLO. La giunta comunale ha confermato la volontà di rinunciare al 50% della propria indennità destinandola ai giovani affinché trascorrano una giornata all’area aperta. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale di Buonabitacolo. Il sindaco Giancarlo Guercio con gli altri membri della giunta (Vincenza Basile ed Ernesto Alfano), ha scelto di accogliere la proposta dell’azienda agricola Gennaro Buono di Sanza di far trascorrere ai ragazzi una giornata tipo, fondata sui valori dell’outdoor education e dell’“imparar facendo”, di “correre, urlare, giocare, divertirsi, imparare da e con la natura”, ma rispettando le misure indicate dal Governo e dalla Regione Campania per il triage, con tutti gli accorgimenti anti-Covid all’ingresso della fattoria e il distanziamento sociale applicabile negli spazi in cui si svolgeranno le attività.

Per farlo gli amministratori hanno parzialmente rinunciato alla loro indennità. Ciò nella consapevolezza che “la sciagura del coronavirus è piombata in una stagione nella quale da tempo cresceva l’insoddisfazione, anzitutto giovanile, per il dominio degli egoismi e, quindi, degli interessi individuali in società attraversate da fratture economiche e sociali sempre più profonde”.

Di qui la scelta di offrire questa opportunità a ragazze e ragazzi con un simbolico contributo di 10 euro ciascuno che gli permetteranno di partecipare ad una giornata di attività ludico – didattiche il prossimo 22 giugno.