Albanella, la comunità piange il dottor Miniaci

La comunità di Albanella piange Raffaele Miniaci, ex ginecologo al San Leonardo, ospedale dove fu anche primario, e sindaco indimenticato della Democrazia Cristiana negli anni 80. Da politico ricostruì e riscattò l’immagine cittadina dopo alcune vicende di cronaca che ne avevano leso l’immagine, si battè per difendere il suo territorio presso le istituzioni superiori, ed aprì la strada ad una classe dirigente nuova.

Miniaci lavorò alacremente per raggiungere tali obiettivi, ma venne apprezzato anche per le sue capacità di ascolto e disponibilità nei confronti dei cittadini in tempi dove chi svolgeva l’attività politica era più in linea con una preparazione culturale di un certo prestigio.

Commosso il ricordo dell’ex sindaco Renato Josca: ”Albanella perde un uomo, un Medico, un’Amministratore Comunale, un Sindaco, che con il suo operato ha contribuito alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio, distinguendosi per la sua grande disponibilità e vicinanza ai cittadini e per la sua esemplare cordialità, che manifestava costantemente attraverso il suo sorriso”. Questa mattina si sono svolti i funerali, a Salerno, dove Miniaci viveva con la sua famiglia.