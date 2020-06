Send an email

Follow on Twitter

Villammare, off limits spiaggia della Marinella

VIBONATI. Off limits l’area demaniale marittima di Parco Marinella.

E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco Franco Brusco conseguente allo stato di grave degrado e insicurezza dei muri di contenimento dei terrazzamenti a protezione dell’area.

L’Ente ha disposto quindi il divieto di fruizione della spiaggia sottostante chiedendo interventi per la messa in sicurezza dell’intera zona.

Il Comune ha trasmesso il provvedimento anche alla Regione Campania e all’autorità di Bacino affinché “provvedano, con i caratteri dell’estrema urgenza” alla stima dei lavori necessari alla messa in sicurezza della struttura.

La speranza è che si possa intervenire in tempi brevi al fine di rendere fruibile e in sicurezza il tratto costiero posto a ridosso della SS18.