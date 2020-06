Send an email

Cilento: la Regione Campania prepara il piano trasporti in vista della riapertura delle scuole

A settembre dovrebbero riaprire le scuole e le università. Intanto, la Regione Campania sta già lavorando per consentire agli studenti della provincia di Salerno di utilizzare i trasporti scolastici in tutta sicurezza, senza aggiungere ulteriori disagi a quelli già causati dalla pandemia. A questo proposito interviene il Consigliere regionale e presidente della 4^Commissione consiliare che si occupa di trasporti, urbanistica e lavori pubblici, Luca Cascone, il quale assicura che a luglio si terranno una serie di incontri con le autolinee proprio per programmare la ripresa dell’anno scolastico.

“Quello che chiediamo alle scuole – ha sottolineato Cascone – è di differenziare l’orario di ingresso degli studenti, in modo da gestire con più facilità il trasporto scolastico”.

Poi Cascone fa un’ampia panoramica degli investimenti fatti finora dalla Regione Campania nel Cilento, a cominciare dagli interventi portuali fino ai collegamenti stradali e ferroviari.