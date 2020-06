Send an email

Follow on Twitter

Un guasto tecnico nei pressi di Ascea sta determinando disagi a coloro che viaggiano in treno. Dalle 17.05, fa sapere RFI, la circolazione ferroviaria è rallentata sulla linea Battipaglia – Sapri. Ciò a causa di un conveniente tecnico agli impianti ad Ascea.

Si registrano ritardi per i convogli in viaggio fino a 40 minuti. RFI fa sapere che è già al lavoro per ripristinare il servizio