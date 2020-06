Riqualificazione dei borghi rurali: fondi per Sacco e Ottati

Fondi per comuni del comprensorio del Cilento e Alburni nell’ambito delle risorse PSR, misura 7.6.1. relative alla riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché alla sensibilizzazione ambientale. Primi in graduatoria, con un punteggio di 100, sono Sacco e Ottati che ottengono rispettivamente 374mila euro e 500mila euro. I fondi serviranno per riqualificare aree pubbliche dei centri storici.

Tra le proposte ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per carenza di fondi quelle dei comuni di Cannalonga, Gioi, Casal Velino.

La misura 7.6.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 punta a favorire il miglioramento e la valorizzazione delle aree rurali interne attraverso azioni di riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico.

La tipologia agisce anche sugli aspetti socio-economici in quanto è tesa a migliorare sia le condizioni di vita delle popolazioni rurali, per contenere lo spopolamento, sia l’attrattività e la conservazione dei luoghi per incrementare i livelli di occupazione.