Ascea: un progetto d’ampliamento per via della Bruca

Il comune di Ascea, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha approvato la progettualità relativa ai lavori di ampliamento di via della Bruca all’intersezione con i quartieri Vreccia e Fornilli, in particolare da tratto iniziale sino alla diramazione di via Vignali.

L’Ente aveva già avviato l’iter progettuale nel novembre 2018 stabilendo il quadro economico di spesa in 193.427,95 euro (di cui 150.000 scorporati destinati all’esecuzione dei lavori) che prevedeva un ampliamento di circa 360 metri della strada.

L’amministrazione punta a coprire la spesa grazie ai fondi veicolati dalla regione: in questo modo si punta, da Palazzo di città, a risolvere le criticità di un’arteria cittadina.

Sarà in seguito il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) a dover attivarsi per completare l’iter progettuale e ottenere le varie autorizzazioni per la cantierabilità dell’opera, anche con l’affidamento di incarichi esterni all’ente.