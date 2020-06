Accordo in Regione per una pista ciclabile da Agropoli a Salerno

Pochi minuti fa, in Regione Campania, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, firmato il protocollo di intesa per la candidatura di una rete ciclabile intercomunale che dovrà coprire il percorso da Agropoli a Salerno. Sono 60 km circa di percorso, dal Testene a Mercatello.

Si mira a migliorare per metà l’esistente e per l’altra metà verrà creata una pista ciclabile ex novo.

“Oltre al nostro, sono altri sette i Comuni che hanno siglato l’accordo, che verrà ora sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la richiesta del relativo finanziamento per l’asse Accessibilità turistica. Una importante infrastruttura ecocompatibile che potrà rappresentare un punto di forza per la valorizzazione e il rilancio dei nostri territori”, il commento del sindaco di Agropoli Adamo Coppola.