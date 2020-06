Roccadaspide: nuova sala per un agriturismo, ma è abusiva

ROCCADASPIDE. Una nuova sala per un agriturismo. La sua realizzazione è stata pubblicizzata sui social ma, a seguito dell’attività di controllo posta in essere dal Comune, la sua realizzazione è risultata irregolare tanto che l’Ente ne ha ordinato la demolizione.

I fatti risalgono allo scorso settembre quando un’attività della zona ha pubblicizzato una nuova sala panoramica capace di ospitare 300 persone.

Peccato che la struttura fosse “abusiva” poiché per l’intervento, fanno sapere da palazzo di città, era stata presentata una SCIA che aveva ad oggetto la realizzazione di “un semplice pergolato a servizio di una struttura agrituristica, ma che, invece, era stata trasformata in sala chiusa con aria condizionata”.

Tutto ciò non è sfuggito ai controlli congiunti dei carabinieri di Roccadaspide e del responsabile dell’Ufficio Urbanistica. Così è arrivato l’ordine di demolizione, già eseguito.

Ma ad oggi, precisano da palazzo di città, è rimasta in piedi “l’intelaiatura in ferro, una struttura che comunque presenta ancora problemi di conformità urbanistica dal momento che non risulta essere stata rilasciata l’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio del Genio Civile e per il quale il Comune ha trasmesso una nuova contestazione”.