L’ecclesiassterion di Poseidonia –Paestum: domani un convegno

Si terrà Martedì 16 alle ore 17 ,il Convegno on line sul nuovo libro dell’Avvocato Arnaldo Miglino: “Sul metodo archeologia: L’ecclesiassterion di Poseidonia –Paestum.” Parteciperanno al Convegno il Prof. Francesco Verde dell’Università “LA SAPIENZA” di Roma, Dott.ssa Elisa Lanza Archeologa , Dott.re Salvatore Ciro Nappo Presidente LACELAB, Prof.re Fernando La Greca dell’Università di Salerno.

Il libro affronta il tema di un nuovo metodo in Archeologia. Gli insegnamenti di Ayer e Popper sul metodo che conclude alla conoscenza devono applicarsi anche in Archeologia.

Possono ammettersi altresì ipotesi e collegamenti non verificabili/falsificabili empiricamente ma euristicamente validi, purché non presentati come una elaborazione compiuta: anche in archeologia bisogna distinguere fra una teoria e una supposizione plausibile. Quest’ultima può essere utile per orientare uno studio, ma il suo valore conoscitivo si esaurisce in una funzione di stimolo.