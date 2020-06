Frazione Moio fuori da Agropoli: ironia e polemiche contro l’amministrazione

Send an email

Follow on Twitter

La località Moio fuori dal Comune di Agropoli. E’ quanto indica un cartello stradale posizionato all’ingresso della frazione agropolese. Il gesto ironico, ma anche polemico, è stato segnalato nella giornata di oggi quando i residenti si sono resi conto della presenza di un tabellone stradale che indicava all’ingresso della frazione agropolese la fine del confine comunale.

L’episodio è stato accolto con ironia dai cittadini di Moio ma dimostra anche i malumori che si registrano da tempo verso l’amministrazione comunale. Alcuni cittadini, infatti, sono polemici verso l’operato del Comune e lamentano la scarsa attenzione verso la frazione.

Pare che il cartello sia stato posizionato nella notte di venerdì per accogliere all’indomani il sindaco Adamo Coppola che sarebbe giunto per le celebrazioni religiose in onore di Sant’Antonio da Padova. Fino ad oggi, però, nessuno ci aveva fatto caso.

Quando foto e video hanno cominciato a circolare, della sua presenza sono stati informati anche gli uomini della polizia locale che insieme agli operai del comune stanno provvedendo a rimuovere il cartello.