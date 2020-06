Send an email

Capaccio Paestum, Alfieri su ingresso in maggioranza di Quaglia e Paolino: “passaggio spontaneo”

“Apprendo con mia grande soddisfazione la notizia che i due consiglieri comunali Angelo Quaglia e Ulderico Paolino hanno voluto condividere il percorso dell’Amministrazione Alfieri. Ne condividono le scelte e il programma: d’altra parte si tratta di due giovani che non hanno responsabilità delle precedenti gestioni, accomunati dal fare qualcosa di positivo per la loro Città. Nell’anno trascorso hanno visto le cose realizzate, le decisioni portate all’attenzione della Giunta e, soprattutto del Consiglio comunale, organo all’interno del quale Quaglia e Paolino hanno più volte avuto il senso di responsabilità di votare le proposte di maggioranza”.

A dirlo Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, che annuncia così la scelta dei consiglieri Quaglia e Paolino di aderire alla sua maggioranza (leggi qui).



“Il passaggio è stato spontaneo, senza trattative o cariche da assegnare. C’è invece da lavorare, condividendo con entusiasmo e passione i quattro anni di amministrazione che abbiamo davanti, sapendo che rappresenteranno per tutti un’avventura avvincente. In una fase in cui serpeggiava la parola ‘sfiducia,’ ci troviamo invece con una maggioranza più solida, più compatta e più forte, che relega sempre più nell’angolo chi ancora pensa di fare politica con tatticismi che appartengono oramai al passato di questa Città”.