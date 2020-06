Capaccio Paestum: si allarga la maggioranza Alfieri

I consiglieri Quaglia e Paolino, sottoscrivono l’accordo politico per l’allargamento della maggioranza civica del sindaco Alfieri. “Un governo solido e responsabile per Capaccio Paestum”, questo il contenuto dell’accordo politico tra l’attuale maggioranza e i consiglieri comunali di opposizione Angelo Quaglia e Ulderico Paolino.

“In questo primo anno di mandato dell’amministrazione, dichiarano i consiglieri Quaglia e Paolino, abbiamo, pur con sfumature e modalità diverse, interpretato il ruolo di opposizione sempre con responsabilità, valutando di volta in volta e mai con preconcetti ideologici o di parte, le proposte avanzate dall’amministrazione. Si è quindi sviluppata una naturale sintonia, non episodica, con l’amministrazione e con le sue linee programmatiche di governo che abbiamo sostenuto e condiviso spesso con un voto convinto e responsabile come la variante urbanistica per l’ammodernamento del litorale e il nuovo progetto dell’ex cinema Miriam”.

“Proprio in virtù di questa sintonia programmatica necessaria e indispensabile per un paese in grandi difficoltà sociali ed economiche è nato il nuovo progetto amministrativo al servizio della comunità proseguono – Un progetto politico ed amministrativo, che includa anziché dividere e che alle logiche di scontro politico permanente anteponga la concreta vocazione al fare e al dare risposte ai cittadini. La nuova maggioranza, nasce oggi, nel tempo di una profonda crisi economica e occupazionale, per unire e lavorare tutti assieme per il bene del paese e fronteggiare le sfide che abbiamo innanzi a noi”.

“Nessun inciucio – concludono Quaglia e Paolino – perchè allarghiamo una maggioranza civica senza condizioni e senza spartizioni di posti di comando, ma soltanto convinti della solidità del programma di governo che il Sindaco Alfieri ha messo in campo e sta realizzando con grande concretezza. Un programma compatibile con il nostro agire politico e comune alla nostra voglia di fare per rilanciare Capaccio Paestum che non può più attendere.

“Oggi – precisano Quaglia e Paolino – abbiamo sottoscritto un grande progetto politico civico e di sviluppo, utile al futuro della nostra città”.