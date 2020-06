Teggiano: disagi sulla Sp330, strada chiusa fino a settembre

Send an email

Disagi in vista per chi transita sulla SP330. Dal 15 giugno al 15 settembre, infatti, la strada provinciale resterà chiusa.

I disagi sono previsti dall’area Pip di Teggiano fino a Sala Consilina. In programma lavori programmati dalla Provincia di Salerno che procederà al rifacimento del manto stradale e della segnaletica.

Opere importanti, attese e richieste da tempo.

Da palazzo Sant’Agostino, per limitare i disagi dovuti alla chiusura della Sp330, hanno comunque organizzato dei percorsi alternativi: la Strada Provinciale 11, la Strada Provinciale 39 e la Strada Statale 166.