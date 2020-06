Camerota, inaugurato il parcheggio San Vito

Send an email

E’ stato inaugurato ieri sera, sabato, il parcheggio ‘San Vito’ a Camerota. Un’opera strategica per il capoluogo che da sempre necessità di posti auto per regolarizzare la viabilità e aumentare il livello di sicurezza. Lo spazio, però, potrà essere utilizzato anche per altre necessità. Il parcheggio è gratuito.

Alla cerimonia era presente il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, l’assessore alla Viabilità Manfredo D’Alessandro, l’amministrazione comunale di Camerota, la protezione civile comunale e il parroco Don Andrea Sorrentino.