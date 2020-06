Studenti di Padula sul podio del contest fotografico nazionale RiciClik

Send an email

Ancora una grande soddisfazione per l’Istituto Omnicomprensivo di Padula guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola.

La scuola secondaria di Primo Grado si è classificata infatti al terzo posto nell’ambito del contest fotografico nazionale RiciClick, rivolto ai ragazzi delle Scuole Seondarie di Primo Grado di tutta Italia, promosso da RICREA (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

L’obiettivo è educare i più giovani a riciclare correttamente gli imballaggi d’acciaio.

Per l’Istituto Omnicomprensivo di Padula, hanno preso parte al contest le alunne e gli alunni delle classi IA con la docente Tiziana Fraudatario e IB con la docente Vittoria Battipaglia.

Ad essere premiata la fotografia di Anamaria Moisuc dal titolo “L’inossidabilità dell’arte” della classe IB, scattata nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Il premio consiste in un buono Amazon di 250 euro per la classe vincitrice e nella consegna di un trofeo in acciaio che riproduce la foto premiata. All’alunna vincitrice anche l’attestato di partecipazione.

Per partecipare, i ragazzi hanno dovuto scaricare l’app gratuita di RICREA e, dopo aver risposto ad un test sul ciclo di vita dell’acciaio, hanno scattato una foto a tema con lo smartphone seguendo le indicazioni si un video tutorial. Le foto sono state poi valutate da una giuria di esperti sulla base della qualità e della tecnica adottata.

Soddisfatta la dirigente scolastica Liliana Ferzola: “Il nostro Istituto è da sempre attento e sensibile alle tematiche ambientali. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento che arriva a coronamento di un percorso svolto con impegno dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi che hanno dimostrato di avere a cuore l’ambiente e il tema del riciclo con creatività e fantasia”.