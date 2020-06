Salernitana: parte l’iniziativa “Coloriamo l’Arechi di granata”

Manca esattamente una settimana al ritorno in campo della Salernitana. La squadra guidata dal tecnico Ventura dovrà disputare 6 gare casalinghe e 4 trasferte. I granata, allo stadio Arechi, affronteranno, per prima, il Pisa il prossimo 20 di giugno. Lo stadio salernitano, come tutti quelli d’Italia, in quell’occasione risulterà chiuso al pubblico, viste le recenti restrizioni imposte. A tal riguardo il club granata ha avviato una simpatica iniziativa, che cercherà di colorare di granata l’impianto dell’Arechi. Questa la nota diffusa dalla stessa società, che punta a centrare la zona play-off valevole per il salto in Serie D.

Il comunicato della Salernitana

Il campionato della Salernitana ripartirà ufficialmente il 20 giugno. Le misure restrittive dettate dal contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 in questa fase non permetteranno al pubblico di tornare a riempire gli spalti dello Stadio “Arechi”. Nonostante ciò i nostri tifosi avranno modo di mostrare il proprio sostegno e colorare di granata il Principe degli Stadi. Sarà possibile acquistare presso l’Official Store, di Piazza Caduti Civili di Guerra, a Salerno le nuove bandiere ufficiali numerate della Salernitana.

A partire da lunedì 15 giugno al costo di € 10,00. Le bandiere acquistate saranno apposte, sui sediolini dello Stadio “Arechi” in occasione delle gare interne di campionato giocate a porte chiuse. Inoltre alla riapertura al pubblico dello Stadio “Arechi” sarà possibile ritirare presso lo Store le bandiere, autografate dai calciatori. I drappi granata colmeranno la mancanza forzata dei sostenitori granata e trasmetteranno il loro calore agli uomini di mister Ventura.