Rapina a mano armata a Padula: denunciato giovane del posto

PADULA. Sarebbe un giovane del posto l’autore della rapina a mano armata messa a segno lunedì scorso, in pieno giorno, all’interno di una rivendita di tabacchi ubicata in via Tempone, strada che porta al centro storico della città della Certosa (leggi qui).

E’ quanto emergerebbe dalle indagini poste in essere dai carabinieri della locale stazione, coordinati dai militari della compagnia di Sala Consilina.

Il presunto autore della rapina nella giornata di mercoledì è stato denunciato a piede libero.

Il rapinatore con il volto coperto da un passamontagna aveva atteso che non ci fossero clienti all’interno del tabacchino prima di entrare e minacciare la dipendente con un’arma che, senza opporre alcuna resistenza, gli aveva consegnato l’incasso della giornata.