Domani prima fermata del Frecciargento a Capaccio

Domani mattina per la prima volta il treno Frecciargento, proveniente da RomaTermini e diretto a Reggio Calabria, fermerà alla stazione di Capaccio Roccadaspide. Il tutto sì è concluso dopo “un intenso e lungo impegno di contatti costanti e diretti, da me personalmente curati con il Vice Ministro del Movimento 5 Stelle Cancelleri e con Ferrovie dello Stato. Mi preme ringraziare fortemente il Vice Ministro per il lavoro fatto”, spiega la senatrice 5 Stelle Felicia Gaudiano.

“Occorre riorganizzare radicalmente la rete del trasporto pubblico locale, indispensabile per decongestionare le aree densamente urbanizzate e creare collegamenti più efficienti da e verso le aree interne – prosegue – Un territorio da rilanciare, non solo nella mobilità con il collegamento alle maggiori arterie viarie, ma anche rispetto ad una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, da perseguire con una dotazione impiantistica moderna, sicura e realmente aderente alle necessità dei territori”.

“Fondamentale il tema dello spopolamento delle aree interne, legato molto ai grandi esodi soprattutto di giovani che lasciano la propria terra per la cronica assenza di opportunità di lavoro, e delle gravi crisi industriali che stanno indebolendo fortemente il tessuto produttivo e sociale della nostra provincia”, conclude la parlamentarec cilentana.

Dobbiamo porre un freno ed arginare l’emigrazione intellettuale e produttiva dalla Campania e dal Sud. Occorre una programmazione ad ampia visione, di una nuova strategia di sviluppo, in cui rientra anche il potenziamento della mobilità ferroviaria integrata, per favorire i collegamenti ed abbattere le distanze fisiche, incentivando la vocazione turistica della nostra meravigliosa terra.

Ringrazio le società Ferrovie dello Stato per questo importante sforzo, che rappresenta per il nostro territorio la migliore risposta alla crisi economica post pandemia. Visitare il Cilento sarà più agevole per tutti i turisti che vorranno conoscere le bellezze storiche, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche che la nostra Campania offre.