Spiagge libere a Castellabate: nessuna prenotazione

CASTELLABATE. Estate 2020, l’amministrazione comunale fa un passo indietro per quanto riguarda la gestione delle spiagge libere. Non ci sarà più l’obbligo di prenotazione come inizialmente annunciato.

“Ci siamo resi conto delle difficoltà di questo sistema. Un mese fa quando abbiamo fatto la prima riunione eravamo di fronte ad uno scenario diverso che ci ha portato a fare quelle valutazioni – ha spiegato Spinelli – ora abbiamo deciso di soprassedere al sistema della prenotazione, anche con gli altri comuni”.

Spiagge libere, le nuove regole

Il primo cittadino ha quindi deciso di predisporre una nuova ordinanza che punta al rispetto di specifiche regole.

Ogni spiaggia avrà una sua segnaletica con le regole di comportamento da seguire anche alla luce dell’emergenza covid. Un’app già disponibile per il download, Your Beach, fornirà tutte le informazioni sulle spiagge con i relativi posti disponibili.

L’Ente, quindi, ha predisposto una mappatura dei tratti di litorale prevedendo in base alle norme vigenti, quanti stalli sono disponibili per installare gli ombrelloni.

Dei sacchetti di juta numerati indicheranno dove sarà possibile posizionarsi sulle spiagge libere.

I controlli

L’Ente ha previsto anche attività di controllo che avverranno tramite la polizia locale e le associazioni di volontariato.

“Il progetto spiagge sicure – spiega il sindaco Spinelli – prevede un controllo che non avverrà più tramite il sistema di prenotazione delle spiagge libere mediante l’app ma con la polizia locale. Faremo controlli sulle strade, sui fitti e nelle strutture”.

“Mi rendo conto che è difficile rispettare tutte le regole, ma non possiamo vanificare quanto fatto fin ora”, ha concluso il primo cittadino.