Acciaroli, barca si capovolge: salvato diportista

POLLICA. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a largo di Acciaroli. Un diportista di 36 anni è stato tratto in salvo dagli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, guidati dal tenente di vascello Giulio Cimino, e dai vigili del fuoco dopo che la sua imbarcazione, circa nove metri, si è capovolta.

L’uomo è riuscito ad aggrapparsi alla chiglia del natante e a far scattare l’allarme alla sala operativa della capitaneria di porto di Salerno che ha attivato i militari di Agropoli.

Questi sono giunti sul posto con due motovedette, coadiuvati da un elicottero dei vigili del fuoco e da due imbarcazioni private. Lo sfortunato diportista è stato messo in salvo e trasportato nel vicino porto di Acciaroli. Per fortuna per lui nessuna seria conseguenza. Le operazioni di salvataggio sono durate circa due ore.