Paralisi del Tribunale di Vallo: incontro con presidente Corte d’Appello

Come da programma questa mattina si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’avvocatura vallese e il Presidente della Corte d’Appello di Salerno, dott.ssa Iside Russo, per fare il punto sulla ripresa delle attività giudiziarie e soprattutto sulle criticità del tribunale di Vallo della Lucania.

“Un incontro positivo con la Presidente della Corte d’Appello sulla paralisi del Tribunale di Vallo – dice il presidente dell’Aiga Vallo Alberico Sorrentino – Un dialogo costruttivo per fronteggiare un problema atavico che non può essere risolto con gli strumenti ordinari”.



I rappresentanti del foro Vallese, il presidente dell’ordine degli avvocati Domenico Lentini e il segretario Ester Sansone, l’Avv. Gianluca D’Aiuto per la Camera Penale e l’Avv. Alberico Sorrentino per l’Aiga, hanno posto sul tavolo del confronto con la Presidente Iside Russo una serie di questioni e alcune proposte che saranno discusse con i Presidenti del Tribunale di Vallo e di Salerno in una nuova imminente riunione che si terrà la prossima settimana.



“Il segnale di vicinanza dell’Ufficio distrettuale all’isolamento territoriale del Tribunale di Vallo è indice di una ricerca congiunta della strada da percorrere per la ripartenza della giustizia sul nostro territorio.

In mancanza di valide soluzioni, e di riscontro alle nostre studiate proposte, saremo pronti a manifestare pubblicamente, unitamente alle rappresentanze territoriali, al fine ottenere le risorse necessarie ad una concreta ed effettiva ripartenza”, il commento ell’avvocato Sorrentino.