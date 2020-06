Donate nuove attrezzature all’ospedale di Polla

Nella mattinata di oggi, il delegato alla sanità del comune di Sanza Antonio Citera, insieme al presidente dell’associazione SApieNZA Pasquale Citera ed altri volontari, con la compagnia del maestro Pino Pinto Band hanno consegnato il ventilatore polmonare e due saturimetri al direttore sanitario Luigi Mandia

Il ventilatore polmonare consegnato al primario della rianimazione, mentre i due Saturimetri al caposala del pronto soccorso Daniele Graziano.

“Voglio ringraziare tutt per aver permesso di realizzare questo grande sogno con un piccolo gesto per salvaguardare la salute di tutti noi del Vallo di Diano – il commento di Antonio Citera- voglio ringraziare tutti il popolo di Sanza per la sensibilità che ha avuto in questa particolare situazione della nostra vita. Tutti i sanzesi nel mondo

Ma in generale tutti coloro che hanno creduto e contribuito a questa raccolta fondi”.

All’acquisto delle attrezzature hanno collaborato

I componenti del coro “Sinfonie di voci”