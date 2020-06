Un chiosco – bar a Roscigno Vecchia

Send an email

ROSCIGNO. Una manifestazione di interesse per un chiosco da installare nel borgo di Roscigno Vecchia.

L’obiettivo dell’ente, guidato dal sindaco Pino Palmieri, è quello di affidare in concessione un’area ad operatori economici affinché installino un chiosco ove procedere alla somministrazione di alimenti e bevande.

Un modo per garantire un servizio in più ai tanti visitatori che giungono nella “Pompei del 900” e al contempo per valorizzare il borgo.

Sarà l’ufficio tecnico ad avviare la procedura ad evidenza pubblica: la superficie concessa non sarà superiore a 100 metri quadri. Il contratto avrà durata di cinque anni e sarà rinnovabile tacitamente soltanto per un altro quinquennio. L’importo a base d’asta è di 3780 euro.