Opportunità di lavoro a Buonabitacolo

BUONABITACOLO. Avviso di selezione pubblica per l’incarico di responsabile dell’area amministrativa. I candidati verranno individuati per mezzo di procedura comparativa sulla base del curriculum vitae, nonché sulla base delle esperienze dichiarate. L’incarico di responsabile dell’area amministrativa (affari generali, demografico-elettorale, anagrafe, stato civile, vigili urbani, protocollo, cimitero e biblioteca) è per 18 ore settimanali.

Bisognerà essere maggiorenni, cittadini italiani o appartenenti all’U.E. godere dei servizi civili e politici, avere idoneità psico-fisica, non aver subito condanne che determinino incompatibilità con l’incarico. Il candidato, inoltre, dovrà essere laureato in giurisprudenza, economia, scienze politiche o lettere. Infine è necessaria un’esperienza pregressa presso le pubbliche amministrazioni di almeno 3 anni.

La valutazione avverrà da parte di una commissione composta da tre membri nominati dal sindaco. Sul sito del Comune di Buonabitacolo è presente il bando completo. Il termine per presentare le domande è fissato per il prossimo 22 giugno alle ore 12.