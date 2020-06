Coronavirus: nuovo contagio a Sala Consilina

Torna l’incubo coronavirus nel Vallo di Diano. E’ infatti stato registrato un nuovo tampone positivo. Si tratta di una donna di Sala Consilina, congiunta di una persona già positiva e ora guarita.

Per lei è scattato il protocollo che prevede l’isolamento e la ricostruzione della catena dei contatti.

Questo non è l’unico caso segnalato nel comprensorio del Vallo di Diano. Una anziana del posto che era risultata guarita dal covid è tornata positiva. Non si tratta del primo caso in cui ciò avviene. Sia per la donna che per la persona anziana non si registrano particolari complicazioni. Entrambe sono in buone condizioni.

Il Vallo di Diano era stato tra le località con il maggior numero di contagi a Sud di Salerno, ma da diversi giorni tutti i soggetti affetti dal virus risultavano guariti.