Castellabate, nuovo affondo di Maurano su Consac

CASTELLABATE. “Una società che in questi giorni sta inviando a tanti cittadini del Comune di Castellabate gli avvisi bonari di pagamento, minacciando la procedura di costituzione in mora nel caso in cui il cittadino non paghi in venti giorni le salatissime bollette che vengono recapitate. Questo, che già è inaccettabile di per sé visto gli importi delle bollette, diventa deplorevole e scandaloso nel periodo storico che stiamo vivendo”. A dirlo il consigliere di minoranza Luigi Maurano che torna ad attaccare la Cosac e l’amministrazione comunale per la gestione del servizio idrico.

“L’Amministrazione dovrebbe far concentrare l’azione della Consac nella riparazione delle tante perdite segnalate, da mesi, dai cittadini. Metri e metri cubi di acqua che vanno dispersi. All’Annunziata, a Castellabate Capoluogo, a Santa Maria. Una società che dimostra quotidianamente un’inefficienza e un’inadeguatezza ingiustificabili viste le esorbitanti tariffe che applica”, dice il consigliere di minoranza.

“La realtà quindi è un’altra – conclude Maurano – Ed è fatta di tante famiglie incapaci a sostenere il peso delle tasse che l’Amministrazione Spinelli ha aumentato in questi anni. È fatta di tanti imprenditori costretti a fare i salti mortali, tra tasse e disservizi, per mandare avanti le proprie attività e sostenere così l’occupazione del territorio. È fatta di professionisti locali sempre più dimenticati e offesi dall’Amministrazione che preferisce affidarsi a tecnici e ditte esterne. È fatta di tante persone che non ne possono più di forma senza sostanza, di dover chiedere il piacere per un proprio diritto, di assistere all’esaltazione del normale”.