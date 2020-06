Send an email

Casal Velino: ok a lavori di messa in sicurezza strada comunale

CASAL VELINO. Approvato un progetto per lavori di messa in sicurezza e di sistemazione di una strada comunale di grande importanza. Nello specifico si tratta della strada di collegamento Casal Velino Marina – Casal Velino Capoluogo in località Carusi – Centro Storico.

Il costo totale del progetto è di circa 30 mila euro di cui circa 5 mila euro per lavori compresi oneri per la sicurezza e di circa 25 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione appaltante e circa 5 mila euro.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, finanzierà l’intervento con le risorse CIPE dedicate ai comuni con meno di duemila abitanti per azioni sulle infrastrutture

In questo modo, l’Ente, punta al miglioramento di una strada comunale, per offrire più sicurezza ai cittadini del territorio e ai turisti che ogni anno frequentano il comune cilentano. Gli interventi erano stati da tempo sollecitati dagli stessi residenti.