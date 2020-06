Sanza: più sicurezza. Dossi artificiali anche sulla Bussentina

Per limitare la velocità veicolare, il Comune di Sanza nei prossimi giorni farà installare su alcune strade dei rallentatori o dossi artificiali. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito interviene sulla necessità di regolare la velocità su alcune strade ritenute pericolose.

I dossi artificiali saranno installati in ingresso da via Val d’Agri prima di piazza XXIV maggio ed in uscita verso il municipio nella piazza; via Piaggio, piazza San Francesco, via Fontana Vecchia, via San Vito e traversa.

Infine altri due dossi prima e dopo il sottopasso della SS Bussentina-Variante.