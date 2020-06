Roccadaspide, cambio al vertice della Polizia Locale

Send an email

Novità nel corpo dei vigili urbani di Roccadaspide. È Giuseppe Miano il nuovo responsabile dell’ufficio di polizia locale. Come da prassi l’incarico è andato al dipendente più anziano in servizio; il nuovo sovraintende capo sostituirà l’ex comandante Antonio de Rosa.

Il sindaco Gabriele Iuliano, dopo la formalizzazione della nomina, ha inviato un messaggio di auguri a Miano per l’importante incarico.

Antonio De Rosa, comandante uscente, svolgeva servizio nella cittadina cilentana dal febbraio del 1980. Per 40 anni è stato in servizio a Roccadaspide per raggiungere la pensione il primo giugno scorso. Ora la nomina del nuovo comandante.