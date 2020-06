L’ex Agropoli Giuseppe Ferazzoli nuovo allenatore della Gelbison

Svelato il nome del nuovo allenatore della Gelbison. La società del Presidente Maurizio Puglisi ha deciso di affidare la guida della rosa Rossoblu per la nuova stagione calcistica 2020 – 2021 a Giuseppe Ferazzoli, ex calciatore di serie A nella rosa del Piacenza ed ex calciatore del Taranto con 30 presenze in Serie B nella stagione 1991/92. Lo scorso anno sulla panchina dell’Agropoli, da allenatore vanta esperienze in club dilettantistici e professionistici tra cui Triestina, Castel di Sangro, Rieti, Aversa Normanna, Aprilia e Torres di Lega Pro. Nella stagione 2016/2017 è stato vice allenatore di Del Neri all’Udinese in serie A.

Nato a Roma il 16 maggio del 1966, Ferazzoli è stato un calciatore di lunga militanza (dalla C alla serie A passando da Taranto e Piacenza) ed oggi è tra i più esperti conoscitori della terza serie, oltre che un attento coltivatore di giovani talenti. Soddisfatto il direttore sportivo Nicoló Pascuccio “sono contento della scelta societaria. Puntiamo su una figura di esperienza che ci farà fare grandi cose “. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

Ad Agropoli, oltre a farsi notare per le doti tecniche, si è distinto per grande signorilità. Quando si è reso conto che la società non rispettava i programmi di inizio stagione ha rassegnato le dimissioni rinunciato al suo compenso.