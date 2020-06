Gli aromi per sigaretta elettronica da provare

Sono davvero tanti gli aromi per le sigarette elettroniche che meritano di essere provati dagli appassionati svapatori: tra tante offerte disponibili sul mercato, è un vero piacere sperimentare i diversi gusti alla ricerca dei più particolari.

Red Astaire

Red Astaire è un aroma da 10 millilitri disponibili con diverse gradazioni di nicotina. Proposto dal marchio T-Juice, è per molte persone un vero e proprio must, e probabilmente rappresenta il più venduto tra tutti i liquidi. L’anice si mescola con i frutti rossi e l’uva nera, ma si avvertono anche sfumature di mentolo e di eucalipto: il mix ideale per esaltare le papille gustative. Questo prodotto è apprezzato in modo particolare da quegli svapatori che hanno voglia di un gusto non banale e fuori dal comune. La loro ricerca viene soddisfatta proprio grazie all’aroma Red Astaire, il che è possibile per una miscela di spezie estremamente ricca. In Red Astaire non ci sono né il tabacco né la nicotina: questo non vuol dire, però, che si tratti di un prodotto poco gradevole per l’olfatto. Al contrario, le sensazioni che si sperimentano sono davvero ottime. Per altro la confezione mette anche a disposizione tutte le indicazioni di cui si ha bisogno per provvedere al dosaggio in maniera appropriata.

Il Santone dello Svapo Habana

Habana by Il Santone dello Svapo è un aroma concentrato della linea Enjoy Svapo disponibile in un flacone da 20 millilitri. Si tratta di un prodotto Made in Italy per il quale la diluizione raccomandata è compresa tra l’8 e il 10%. Il tempo di maturazione suggerito è di almeno un giorno. L’aroma al tabacco è decisamente piacevole, soprattutto per gli amanti dei sigari cubani.

Gli altri gusti

Sono tanti i fattori che incidono sulla scelta dell’aroma che si intende utilizzare per la propria sigaretta elettronica: è opportuno effettuare una selezione accurata tenendo conto che il profumo emesso finisce per influenzare l’esperienza di fumo. L’aroma concentrato di liquirizia è uno dei più interessanti: è consigliato a tutti coloro che hanno voglia di un prodotto capace di mettere a disposizione una notevole carica energizzante. Ma non è questo il solo beneficio offerto da tale aroma, che al tempo stesso garantisce una sensazione di benessere a tutto l’organismo. Il merito è da attribuire al suo effetto antinfiammatorio. Il gusto si dimostra avvolgente e intenso, tale da concretizzarsi in un’esperienza di fumo che non ha eguali.

Gli aromi concentrati al caramello

Un altro tipo di Aroma da non lasciarsi sfuggire è quello concentrato al caramello, che è perfetto per chi apprezza il dolce. Proprio questo è il pregio dell’essenza di caramello, che trasmette una sensazione di dolcezza alquanto gradevole. Il fumo risulta piacevole, e in più si ha l’impressione di essere avvolti da una nuvola di benessere complessivo. È utile tener presente, in ogni caso, che si tratta di un aroma che non è concepito per essere aspirato così com’è, e cioè in forma pura; deve, invece, essere diluito in acqua. A questo scopo la decisione più appropriata consiste nel generare una soluzione con una concentrazione di aroma compresa tra il 4 e il 10%. Le confezioni sono sempre dotate di un contagocce che garantisce il massimo della praticità quando si tratta di provvedere al dosaggio.

Cannabis natural

Nel novero delle fragranze che mettono in risalto un grande successo c’è anche questo aroma: la sensazione che deriva dal suo utilizzo, infatti, è quella di fumare della cannabis vera e propria, con conseguenze più che positive sul buon umore di chi svapa. Vale la pena di precisare che si tratta di un prodotto del tutto legale, oltre che sicuro: lo si può comprare senza che si corra alcun rischio, visto che la fragranza rispetta ogni indicazione prevista dalle norme in vigore in materia.

Gli aromi concentrati al cocco

Infine, in questa rassegna di aromi da non perdere per chi è abituato a usare la sigaretta elettronica ci sono quelli concentrati al cocco: sono fragranze che soddisfano il pubblico e che incontrano sempre il favore di chi svapa anche per il livello di qualità molto elevato che le contraddistingue. Il merito è da attribuire a una selezione degli ingredienti decisamente accurata, ma non solo: tra i punti di forza di questo aroma vanno menzionati anche la facilità di dosaggio e l’intensità del gusto. Sono questi gli elementi peculiari di un prodotto che è in grado di offrire sensazioni speciali e che non si lascia dimenticare con troppa facilità.