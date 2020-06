Capaccio Paestum: 46 mila euro per la messa in sicurezza strade

CAPACCIO PAESTUM. 46mila euro per la viabilità. A tanto ammonta la perizia estimativa relativa ai lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade comunali di Spinazzo e Capaccio Scalo. A redigerla il geometra Antonio Franco dell’area lavori pubblici.

“Tra gli obiettivi primari che questa amministrazione intende perseguire, c’è anche la manutenzione dei tratti viari esistenti di patrimonio comunale”, evidenziano da palazzo di città. Di qui, dopo dei sopralluoghi, la scelta di intervenire sui tratti più dissestati e degradati.

Nello specifico via Del Contad o a Spinazzo, via Sacco, via Romita e via De Nicola a Capaccio Scalo. Queste arterie si presenta in condizioni tali da determinare anche un pericolo per la pubblica incolumità che rendono necessarie “opere di sistemazione del manto stradale con dovute pendenze per garantire la corretta regimentazione delle acque meteoriche”.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, intende procedere ai lavori e dopo la perizia estimativa ha dato mandato al responsabile dell’area Lavori Pubblici di procedere agli interventi. Gli stessi verranno finanziati con fondi del bilancio comunale.