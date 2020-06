VIDEO | Il Covid non frena la voglia di suonare della Grande Banda del Cilento

A causa delle restrizioni imposte per l’emergenza sanitaria Covid 19, anche le bande musicali sono costrette a fermarsi, ma la voglia di continuare a suonare è forte, pertanto c’è chi ha deciso di esibirsi mantenendo le distanze con una composizione dal titolo Acropolis, scritta in onore della Città di Agropoli, composta dal Maestro Antonio Foglia.

Il Maestro Nicola Pellegrino (Direttore del Concerto Bandistico) ha spiegato che “nessun video può sostituire l’emozione che si prova a suonare nelle piazze e con la presenza del pubblico che trasmette emozioni, ma la voglia di ritornare a suonare è tanta”. Ha altresì sottolineato “la funzione formativa delle Bande musicali per la crescita musicale dei giovani. Un’esperienza che consolida il senso di appartenenza al territorio e migliora la socializzazione degli stessi”.

L’esperienza bandistica rappresenta un valore culturale di tutti e per tale motivo va tutelata e incentivata – spiega Pellegrino – Investire nel futuro deve significare investire in cultura poiché ciò comporta un ritorno economico e sociale per la nostra comunità. Nel nostro Cilento, ogni estate gli enti sovracomunali finanziano numerosi eventi per spettacoli vari, immaginate se utilizzassero una minima quota anche per sostenere le iniziative musicali dei nostri musicisti, quanti concerti si potrebbero fare”.

Nel Cilento ci sono: 15 Scuole ad indirizzo musicale, 3 Licei musicali,1 Conservatorio, diverse bande musicali e tante scuole di musica, insomma un esercito di musicisti.

“Vorrei ringraziare i tantissimi comitati che in questi nove anni trascorsi dalla fondazione della Grande Banda del Cilento ci hanno sostenuto dandoci la possibilità di far crescere il nostro progetto musicale – conclude Pellegrino – Siamo ormai proiettati per la Stagione Artistica 2021, in cui festeggeremo anche il decennale dalla fondazione, pronti per esibirci con tantissime novità musicali”.