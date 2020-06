Vaccino antinfluenzale obbligatorio? Fortunato: “Libertà di scelta al Popolo”

“A mio avviso non è concepibile obbligare i cittadini campani a vaccinarsi, deve esserci libertà di scelta sempre, la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe essere fatta in maniera del tutto volontaria, come d’altronde è stato finora, è giusto rispettare la volontà di tutti. Credo che De Luca parli così perché ha ben chiaro che ad ottobre sarà comodamente in pensione a casa sua, non è questa una decisione che gli compete”.

Così il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato sull’obbligatorietà dei vaccini in Campania.

Nei giorni scorsi il presidente della giunta Regionale Vincenzo De Luca, aveva annunciato il vaccino antinfluenzale obbligatorio per bambini ed anziani, auspicando però di riuscire ad arrivare al 100% della popolazione (leggi qui).