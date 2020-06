Send an email

Ad ottobre in Campania vaccino antinfluenzale obbligatorio per tutti

Il Presidente De Luca gioca d’anticipo. Entro il mese di ottobre tutti i cittadini campani dovranno sottoporsi al vaccino antinfluenzale. In tal modo, qualora dovesse esserci una ripresa di contagio nella regione Campania, sarà più semplice distinguere un’influenza stagionale dal Covid-19.

“A ottobre, noi abbiamo già anticipato gli acquisti di un mese, due mesi, dobbiamo fare le vaccinazioni per tutti. Dobbiamo vaccinare il 100%, dai bambini agli anziani, perché l’influenza ha la stessa sintomatologia del Covid”. Questo ha dichiarato il Governatore nel corso dell’inaugurazione dei lavori infrastrutturali di Città della Medicina a Baronissi.

Infine ha aggiunto, “Quando avremo malati per influenza sarà difficile capire se è influenza o è l’infezione Covid. Quindi è bene vaccinarsi tutti per tempo, altrimenti avremo a settembre-ottobre ospedali inondati di presenze di pazienti e faremo fatica a reggere. Vi prego davvero di essere puntuali. Ognuno vada a fare il vaccino perché ci aiuterà tantissimo a non confondere patologie influenzali con patologie Covid”