Tribunale di Lagonegro: riprendono le udienze penali

Dall’8 giugno al 31 luglio saranno trattate le udienze di convalida dell’arresto e conseguente giudizio direttissimo; i processi nei quali uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza personale; i processi ritenuti dal giudicante, su richiesta di parte, di particolare urgenza qualora sia grave e concreto il rischio di dispersione o inquinamento della prova; i processi per i quali è stata già fissata la sola discussione; le udienze in camera di consiglio aventi ad oggetto incidenti di esecuzione oppure altri procedimenti suscettibili di incidere sulla libertà personale, urgenti, oppure quando le parti e l’interessato dichiarano di non voler partecipare all’udienza camerale con discussione scritta.

Saranno invece rinviate tutte le udienze degli altri procedimenti.

Le udienze saranno suddivise in due sessioni: una di mattina dalle 9 alle 13, ed una pomeridiana dalle 13 alle 17 con cinque processi ciascuna e saranno utilizzate le due aule più grandi poste in piani diversi. I processi saranno fissati in cinque orari diversi distanziati di trenta minuti ciascuno indicativamente.

Tutte le udienze saranno svolte a porte chiuse.